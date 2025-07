Auf einem Feld in Niederfinow im Landkreis Barnim (Brandenburg) ist am Dienstagabend ein rund 360 Quadratmeter großes Hakenkreuz entdeckt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ist das verbotene Symbol in das Feld gemäht worden und nur aus der Luft erkennbar. Die Polizei sei über Luftaufnahmen in sozialen Medien auf das Hakenkreuz aufmerksam geworden. Daraufhin kam es zu einem Hubschraubereinsatz der Polizei über dem Gebiet. Zuerst hatte die „Bild“ berichtet.

Sowohl der Besitzer des Feldes als auch der zuständige Mäharbeiter seien in der Zwischenzeit ausfindig gemacht worden, so die Polizei. Das Symbol wurde mithilfe weiterer Mäharbeiten umgehend aus dem Feld entfernt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und eine Anzeige wegen der Verwendung verfassungswidriger Symbole gestellt.