Der weltweite Preisanstieg bei Lebensmitteln und Energie hat einem UN-Bericht zufolge innerhalb von nur drei Monaten weltweit 71 Millionen Menschen in die Armut abrutschen lassen. Betroffen sind vorwiegend Menschen aus armen Ländern, wie es in dem am Donnerstag veröffentlichten Bericht des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen (UNDP) heißt. Die Armut nehme schneller zu als unter dem Schock der Corona-Pandemie.

„Die beispiellosen Preisanstiege bedeuten, dass für viele Menschen auf der Welt Lebensmittel, die sie sich gestern noch leisten konnten, heute nicht mehr bezahlbar sind“, erklärte UNDP-Chef Achim Steiner. Er warnte vor Hungersnöten und einer Zunahme sozialer Unruhen.

Erhöhung der Zinssätze als zusätzliches ArmutsrisikoLaut dem UN-Programm sind zur Lösung des Problems gezielte Geldtransfers an Haushalte effizienter und gerechter als pauschale Energiesubventionen. Gleichzeitig seien die betroffenen Länder auf multilaterale Hilfe angewiesen, um „über die Runden zu kommen“. Es bestehe zudem die Gefahr, dass durch eine Erhöhung von Zinssätzen zur Bekämpfung der Inflation weitere Menschen in die Armut getrieben würden und die Armut in aller Welt noch verschärft werde, warnte das UNDP.

Das UNDP betrachtet in dem Bericht die Situation in 159 Ländern. Am kritischsten ist die Lage demnach in den Balkanländern, am Kaspischen Meer sowie in Subsahara-Afrika, insbesondere in der Sahelzone. Zu den besonders stark von Preisanstiegen betroffenen Ländern zählen laut UNO Armenien, Usbekistan, Burkina Faso, Kenia, Ruanda, Sudan, Haiti, Pakistan, Sri Lanka, Äthiopien, Mali, Nigeria, Sierra Leone, Tansania und der Jemen.