Rund drei Millionen Menschen sind 2021 in den Sommermonaten von den sechs Hauptverkehrsflughäfen in NRW ins Ausland geflogen. Das teilte das Statistische Landesamt IT.NRW am Donnerstag auf der Webseite mit. Demnach waren im vergangenen Jahr Türkiye mit 778.269 und Spanien mit 620.420 Passagieren die häufigsten Flugziele bei Auslandsflügen.

Gut die Hälfte der Reisenden hat ihren Urlaub in einem der beiden Länder verbracht – gefolgt von Griechenland, Italien und Österreich. Damit sind 72,6 Prozent aller Auslandspassagiere aus NRW in eines der fünf genannten Länder gereist.

Nach Angaben von IT.NRW starteten 50 Prozent der Passagiere vom Düsseldorfer Flughafen ins Ausland in den Sommermonaten. Weitere 30 Prozent flogen vom Flughafen Köln/Bonn ab. Der Flughafen Dortmund hatte einen Anteil von zwölf Prozent. Insgesamt war das Passagieraufkommen bei Auslandsflügen im Juli 2021 mit 1,2 Millionen Menschen am höchsten.