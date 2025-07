Koran in Gebärdensprache

In einem islamischen Internat am Rande der indonesischen Stadt Yogyakarta hört man die Schüler nicht den Koran rezitieren, stattdessen sieht man sie dabei. An der Schule für Gehörlose lernen die Kinder mit schnellen Handbewegungen, den Koran in Zeichensprache vorzutragen.