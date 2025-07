Bundeskanzler Olaf Scholz und der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer haben zum Beginn des Opferfestes eine Grußbotschaft an die Muslime gerichtet. Auf Twitter wünschten beide Staatsoberhäupter ein „gesegnetes Opferfest“.

Am Samstag begehen Muslime das viertägige Opferfest Eid al-Adha. Es gehört neben dem Eid al-Fitr am Ende des Fastenmonats Ramadan zu den wichtigsten islamischen Festlichkeiten. Das Opferfest soll an die Bereitschaft des Propheten Abraham erinnern, einen seiner Söhne zu opfern, um Gott seinen Glauben zu beweisen.