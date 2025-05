Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat am Mittwoch erklärt, dass Türkiye weiterhin mit Deutschland bei regionalen Themen wie Syrien, Gaza und dem Krieg in der Ukraine kooperieren werde.

Ein dauerhafter Frieden und Wohlstand in Syrien, wo nach dem Sturz des Assad-Regimes im Dezember eine neue Regierung die Führung übernommen hat, sei „ein gemeinsames Anliegen“, sagte Erdoğan auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Ankara.

Die Aufrechterhaltung der seit dem 19. Januar geltenden Waffenruhe in Gaza erfordere gemeinsame Anstrengungen, betonte Erdoğan. Die internationale Gemeinschaft müsse weiter auf eine Zweistaatenlösung im israelisch-palästinensischen Konflikt hinarbeiten.

Mit Blick auf Islamfeindlichkeit in Europa sagte Erdoğan: „Wir beobachten eine Zunahme fremdenfeindlicher, rassistischer und islamfeindlicher Äußerungen und Taten in Europa.“ Dies bereite auch der türkischen Gemeinschaft Sorgen. Steinmeier erklärte, Deutschland und Türkiye hätten ein gemeinsames Interesse an dauerhaftem Frieden in der Region. Ankara sei ein wichtiger Akteur in diesem Prozess.

Zu den umstrittenen Vorschlägen von US-Präsident Donald Trump, Palästinenser aus Gaza nach Jordanien oder Ägypten umzusiedeln, sagte Steinmeier, diese Pläne hätten große Besorgnis ausgelöst und seien völkerrechtlich nicht akzeptabel.