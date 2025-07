In Berlin soll eine 39-jährige Frau mit Kopftuch rassistisch beleidigt und attackiert worden sein. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht auf Samstag in einer Gaststätte im Bezirk Pankow, wie die Polizei mitteilte. Die 37-jährige Tatverdächtige soll das Opfer zunächst geschlagen haben, danach soll sie der Frau das Kopftuch weggerissen haben.

Das Opfer soll in weiterer Folge mehrfach gegen den Kopf und Oberkörper geschlagen worden sein. Erst als die Polizei eintraf, konnten die beiden Frauen voneinander getrennt werden.

Der Atemalkoholwert der Angreiferin lag laut Polizei-Bericht bei 2,2 Promille. Sie wurde demnach anschließend in Polizeigewahrsam genommen und nach einer richterlich angeordneten Blutentnahme wieder freigelassen. Nun ermittelt der Staatsschutz beim Landeskriminalamt.