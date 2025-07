Die Luft-Luft-Rakete Gökdoğan soll noch in diesem Jahr an die türkischen Streitkräfte ausgeliefert werden. Dies gab der Leiter des obersten Gremiums der türkischen Verteidigungsindustrie, Ismail Demir, am Sonntag auf Twitter bekannt. Ein erfolgreicher Test der Neuentwicklung fand am Wochenende statt, wie TRT World berichtete.

„Gökdoğan wird das Unsichtbare treffen! Im Rahmen des Göktuğ-Projekts wurde unsere jenseits der Sichtbarkeit navigierende Gökdoğan-Rakete mit Radarsuchkopf abgefeuert und damit ein weiterer wichtiger Schritt gesetzt“, so Demir in seiner Twitter-Nachricht. Er fügte hinzu: „Wir werden unsere Gökdoğan- und Bozdoğan-Raketen noch in diesem Jahr an die türkischen Streitkräfte ausliefern. Ich gratuliere allen an diesem Projekt Beteiligten.“

Meilenstein der türkischen Eigenbau-RaketentechnologieMit Gökdoğan und Bozdoğan, beides Sichtbereichs-Luft-Luft-Raketen (WVRAAM), ist Türkiye eines der wenigen Länder, die über diese Form der Technologie verfügen. Göktuğ ist ein von der türkischen Wissenschafts- und Technologieforschungseinrichtung TÜBITAK gestartetes Programm zur Entwicklung mehrerer Varianten von Luft-Luft-Raketen.

Bozdoğan ist ein infrarotgesteuerter Kurzstrecken-Lenkflugkörper und Gökdoğan ein aktiver Radar-Lenkflugkörper, der jenseits der Sichtweite einsetzbar ist. Beide Raketen sollen sowohl von F-16 als auch von künftigen im Eigenbau produzierten türkischen Flugzeugen aus gestartet werden können.

