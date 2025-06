„Mein Mann ist auf der Madleen – sie wurden um 3 Uhr nachts entführt“

In Mannheim prangert Sümeyra Ordu bei einer Eilkundgebung die Entführung ihres Mannes durch Israel an. Die „Madleen“ wurde in internationalen Gewässern gestürmt. Sie wirft Israel Rechtsbruch vor – und westlichen Regierungen Schweigen.