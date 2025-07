Militärdelegationen aus Türkiye, Russland und der Ukraine sowie eine Delegation der Vereinten Nationen werden am Mittwoch, dem 13. Juli, in Istanbul zusammentreffen, um über eine sichere Ausfuhr ukrainischen Getreides zu beraten. Das gab der türkische Verteidigungsminister Hulusi Akar am Dienstag bekannt.

Akar rechnet mit einer EinigungDie Gespräche, die im Rahmen der diplomatischen Bemühungen und Direktiven des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan zur Lösung der „Nahrungsmittelkrise“ geführt werden, hätten sich positiv entwickelt. Dies äußerte Akar in einer Erklärung vom 12. Juli. Eine Delegation des türkischen Verteidigungsministeriums traf sich demnach mit Amtskollegen in Moskau. Zuvor hätte sie eine ukrainische Militärdelegation in Ankara empfangen, fügte der Minister hinzu.

„Nach all diesen Treffen wird morgen (Anm.: Mittwoch) das Getreide, das in den ukrainischen Häfen in Istanbul wartet, sicher auf dem Seeweg zu den internationalen Märkten verschifft werden. Die Militärdelegationen der Verteidigungsministerien der Russischen Föderation und der Ukraine sowie die Delegation der Vereinten Nationen werden Gespräche führen“, sagte er.

Ukraine-Krieg verhindert Verschiffung von GetreideproduktenDie Ukraine ist einer der größten Weizenproduzenten, und der anhaltende Krieg zwischen dem Land und der Russischen Föderation hat die notwendige Verschiffung von Getreideprodukten aus diesem Land verhindert.

Türkiye, Russland, die Ukraine und die Vereinten Nationen hatten zuletzt jedoch Gespräche über die Einrichtung eines Nahrungsmittelkorridors von der Ukraine zu den Weltmärkten geführt. Die Situation sorgt für wachsende Besorgnis hinsichtlich einer Nahrungsmittelkrise, insbesondere in den unterentwickelten Ländern. Aufgrund von Blockaden und Seeminen ist die Ausfuhr von Millionen Tonnen Getreides aus ukrainischen Häfen und Silos derzeit unterbrochen.

Der von Türkiye skizzierte Plan sieht auch die Einrichtung eines Verbindungsbüros in Istanbul vor, um die Durchfahrt von Tankschiffen aus diesem Korridor zu sichern. Das Verbindungsbüro soll mit beiden Seiten sowie mit den Verantwortlichen für die Tanker permanent in Kontakt bleiben, um eine reibungslose Umsetzung des Vorhaben zu gewährleisten.

