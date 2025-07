Die türkischen Provinzen Edirne, Kırklareli und Tekirdağ haben in der ersten Hälfte des laufenden Jahres Exporte im Wert von etwa 951 Millionen US-Dollar verzeichnet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht dies einem Plus von 29,8 Prozent. Dies berichtet die Nachrichtenagentur Anadolu am Dienstag unter Verweis auf Zahlen der „Versammlung der türkischen Exporteure“.

Spitzenreiter unter den drei Provinzen in Ostthrakien ist demnach Tekirdağ mit etwa 824 Millionen Dollar an Einnahmen durch den Export von Waren. Kırklareli habe Produkte im Wert von etwa 91 Millionen Dollar exportiert, Edirne für rund 36 Millionen Dollar.

Meiste Exporte von Tekirdağ und Kırklareli gehen nach DeutschlandMit Importen in Höhe von etwa 164 Millionen Dollar aus Tekirdağ und knapp zehn Millionen Dollar aus Kırklareli war Deutschland laut Statistik der wichtigste Interessent an Produkten aus den beiden Provinzen.

Die meisten Verkäufe verzeichnete Tekirdağ mit Produkten im chemischen Bereich, gefolgt von Waren in den Bereichen Elektrizität und Elektronik. Kırklareli und Edirne hingegen exportierten primär Getreide und Hülsenfrüchte.