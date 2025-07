Bolton gesteht Planung von Staatsstreichen

Der ehemalige nationale US-Sicherheitsberater Bolton gab in einer TV-Livesendung zu, er habe an der Planung von Staatsstreichen in anderen Ländern mitgewirkt. Die Äußerungen fielen in einer Debatte über die Fähigkeit des ehemaligen US-Präsidenten Trump, einen Putsch zu planen.