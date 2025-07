Nach Angaben des türkischen Parlamentspräsidenten Mustafa Şentop hofft Türkiye auf die Auslieferung des in die USA geflohenen FETÖ-Anführers Fetullah Gülen. Der Prozess der NATO-Norderweiterung werde eine mögliche Auslieferung begünstigen, sagte Şentop in einem am Mittwoch veröffentlichten Gespräch mit der Nachrichtenagentur Anadolu.

Türkiye wird am 15. Juli den sechsten Jahrestag des vereitelten Putschversuches begehen, für den die Gülen-Sekte verantwortlich gemacht wird. Diese wird in Türkiye als Fetullahistische Terrororganisation (FETÖ) gelistet.

„Angesichts der Haltung Türkiyes gegenüber den beiden Ländern [Finnland und Schweden], die eine NATO-Mitgliedschaft anstreben, hoffe ich, dass die neuen Prozesse, die mit den Vereinigten Staaten begonnen haben, die Auslieferung des FETÖ-Anführers erleichtern werden“, sagte Şentop. Er drückte seine Hoffnung aus, dass die USA Fetullah Gülen „nicht länger beherbergen werden“.

„Türkiye erfüllt alle Voraussetzungen für eine Auslieferung“Şentop sagte, dass Ankara auch weitere Auslieferungsverfahren gegen FETÖ-Verdächtige in den USA verfolge. Er betonte, dass Türkiye bisher alle notwendigen Bedingungen für eine Auslieferung der gesuchten Personen erfüllt habe. Es geht dabei um mutmaßliche FETÖ-Mitglieder, die mit dem Putschversuch in Verbindung stehen sollen.

Beim vereitelten Putschversuch im Juli 2016 in Türkiye wurden 251 Menschen getötet, rund 2000 weitere wurden verletzt. Der Vorfall gilt als der blutigste Terroranschlag in der Geschichte der Republik Türkiye.