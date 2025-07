Türkiye soll mithilfe des neu gegründeten Zentrums für Lebensmittelinnovation zu einem Dreh- und Angelpunkt für die Produktion von Lebensmitteln und Getränken mit Mehrwert werden. Das sagte der Minister für Industrie und Technologie, Mustafa Varank, am Dienstag bei der Einweihung des Food Innovation Centers und der Türkiye Food Innovation Platform (TÜPIG) im Bezirk Gebze. Neben Varank nahm auch der Leiter der EU-Delegation in der Türkei, Nikolaus Meyer-Landrut, an der Zeremonie teil.

Türkiye soll zum weltweit relevanten Innovationsträger im Food-Bereich werden„Zum ersten Mal wurde eine Einrichtung in dieser Größenordnung und mit diesen Fähigkeiten für die Lebensmittelindustrie geschaffen. Diese Einrichtung und die Plattform werden die Forschung und Entwicklung in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie stärken“, sagte Varank in seiner Rede bei der Zeremonie. Gleichzeitig betonte er, dass Nachhaltigkeit und Produktivität in der Lebensmittelindustrie ein Muss seien.

„Indem wir die Chancen, die die neue Weltordnung bietet, richtig nutzen, werden wir unser Potenzial weiter ausbauen und unser Land zu einem global bestimmenden Produktionsstandort in der Lebensmittelindustrie machen“, fügte der Minister hinzu.

Innovationszentrum erstreckt sich über Fläche von 5800 QuadratmeternDas Innovationszentrum wurde auf einer geschlossenen Fläche von 5800 Quadratmetern errichtet. Diese beherbergen neun Pilotanlagen für die Verarbeitung, 84 Laboreinrichtungen und 800 fortschrittliche Maschinen und Geräte, schrieb Varank auf Twitter.

Das Innovationszentrum und die Plattform wurden im Rahmen des INNOFOOD-Projekts entwickelt. Die neu geschaffene Institution befindet sich auf dem Gebze-Campus des Wissenschaftlichen und Technologischen Forschungsrates der Türkei (TÜBITAK). Beide Einrichtungen werden lokalen Unternehmen Unterstützung in den Bereichen Forschung und Entwicklung bieten. Damit will man deren Wettbewerbsfähigkeit auf den internationalen Märkten verbessern.

Die Clusterplattform TÜPİG wird Unternehmen zudem bei der Umsetzung ihrer Projekte unterstützen und ihnen Lösungen zur Senkung ihrer Innovations- und FuE-Kosten anbieten. Das Innovationszentrum soll auch als Inkubationsschwerpunkt für Unternehmer in der Lebensmittelbranche dienen.

