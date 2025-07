Der Wechsel von Ex-Weltmeister Mesut Özil zum türkischen Erstligisten Medipol Başakşehir ist perfekt. Man heiße Özil in der Familie willkommen und wünsche ihm viel Erfolg im orange-dunkelblauen Trikot, teilte der Club am Donnerstag auf seiner Internetseite mit. „Ich bin sehr glücklich“, sagte Özil bei der Unterschriftszeremonie in Istanbul.

Vereinspräsident Göksel Gümüşdağ sagte, man habe Özil einen Zwei-Jahres-Vertrag vorgeschlagen. Er aber habe auf eigenen Wunsch hin einen Einjahresvertrag mit der Option auf ein weiteres Jahr bevorzugt. Nach einem Jahr werde man dann noch einmal auswerten.

Erst am Mittwoch hatte Fenerbahçe in einer knappen Mitteilung offiziell die Vertragsauflösung mit Özil bekannt gegeben. „Eines der Dinge, die das Leben ausmachen, ist, dass es voller Unsicherheiten ist“, twitterte der 33-jährige Maestro. „Unsere Pläne, Verlangen und Wünsche gehen möglicherweise nicht immer in die gewünschte Richtung“, schrieb Özil wehmütig. Er wiederholte, dass es sein „Kindheitstraum“ gewesen sei, im Fenerbahçe-Trikot zu spielen.

Özil wechselte im vergangenen Jahr als Hoffnungsträger vom FC Arsenal aus der englischen Premier League zum 28-fachen Rekordmeister Fenerbahçe in die türkische Süper Lig. Im März wurde er jedoch aus dem Fenerbahçe-Kader ausgeschlossen. Sein Vertrag bei dem Spitzenclub lief eigentlich noch bis zum 30. Juni 2024. Vor einem Monat hatte er betont, diesen trotz Suspendierung erfüllen zu wollen.

Der Grund der Suspendierung war nicht öffentlich gemacht worden. Im November hatte Clubpräsident Ali Koç beklagt, der 92-malige deutsche Nationalspieler müsse sich endlich auf seine Arbeit konzentrieren und seine geschäftlichen Angelegenheiten beiseite legen.