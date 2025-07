Wien: Türkische Botschaft gedenkt der Opfer des 15. Juli

In der türkischen Botschaft in Wien wurde zum 15. Juli, dem Jahrestag des vereitelten Putschversuchs in Türkiye von 2016, der Opfer gedacht. Dabei wurden unter anderem islamische Bittgebete gesprochen. Botschafter Ozan Ceyhun hielt eine Rede.