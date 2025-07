Der türkische Kommunikationsdirektor Fahrettin Altun hat anlässlich des heutigen Jahrestages an die Opfer des vereitelten FETÖ-Putschversuchs von vor sechs Jahren erinnert. „Ich gedenke der Märtyrer des 15. Juli mit Mitgefühl“, schrieb Altun in einem Post am Donnerstag auf Twitter.

„Stellen Sie sich eine Nation vor, die ihre Brust als Schild gegen die Putschisten trägt, damit die Liebe zur Türkiye nicht getrübt wird“, erklärte Altun. „Stellt euch eine Nation vor, die für ihr Heimatland und ihre Flagge in den Märtyrertod rennt.“ Altuns Tweet enthielt auch ein Video, das eigens zum gegebenen Anlass veröffentlicht wurde.

Vor sechs Jahren besiegte das Volk die PutschistenDie Türkei gedenkt am Freitag der Opfer des vereitelten Putschversuchs vom 15. Juli 2016. Seit diesem Tag begeht das Land jedes Jahr den 15. Juli als Tag der Demokratie und der nationalen Einheit. Dazu finden Veranstaltungen zum Gedenken an diejenigen statt, die im Kampf gegen die Putschisten ihr Leben verloren haben. Außerdem wird die Tapferkeit der Nation gewürdigt.

Beim vereitelten Putschversuch im Juli 2016 in Türkiye, für den die Gülen-Sekte verantwortlich gemacht wird, wurden 251 Menschen getötet, rund 2000 weitere wurden verletzt. Der Vorfall gilt als der blutigste Terroranschlag in der Geschichte der Republik Türkiye.