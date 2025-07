Seit Dienstag der Vorwoche findet im Landkreis Emirdağ in der türkischen Provinz Afyonkarahisar ein Festival speziell für türkischstämmige Urlauber statt. Der Präsident des Amts für Auslandstürken (YTB), Abdullah Eren, nahm am Samstag an der Veranstaltung teil und würdigte dabei die Türkischstämmigen in Europa. Das Festival, an dem auch das YTB mitwirkt, wird von der Stadtverwaltung organisiert und findet noch bis kommenden Freitag statt.

Eren erinnerte in seiner Rede auf der Veranstaltung daran, dass im Jahr 1978 etwa 17.000 Menschen aus Emirdağ den Landkreis verlassen hätten, um in Belgien Arbeit aufzunehmen. Etwa 56.000 Personen seien außerdem damals zum Arbeiten nach Frankreich ausgewandert. Diese erste Generation türkischstämmiger Arbeiter aus Emirdağ sei in Europa mit großen Schwierigkeiten konfrontiert gewesen.

In Belgien und Frankreich leben dem YTB-Präsidenten zufolge derzeit etwa 200.000 Menschen, die ursprünglich aus Emirdağ stammen. Eren würdigte dabei die Türkischstämmigen für deren Beiträge zur Entwicklung in diesen beiden Ländern.

Türkiye setze sich mittlerweile bewusst viel stärker für die türkischstämmige Gemeinde außerhalb des eigenen Landes ein als früher. „Türkischstämmige im Ausland werden nicht mehr nur als Arbeiter oder Menschen, die Devisen einbringen, betrachtet“, erklärte Eren. „Sie werden als Menschen gesehen, die kulturelle und soziale Bedürfnisse haben.“ Der YTB-Präsident forderte zudem „nachhaltige Schritte“ von Belgien und Frankreich, aber auch von Deutschland zur Bekämpfung von Rassismus und Diskriminierung.