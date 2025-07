Die türkische Baubranche hat in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres insgesamt 132 Auslandsaufträge erhalten. Laut einem am Montag veröffentlichten Bericht des Verbandes türkischer Bauunternehmer beläuft sich der Gesamtwert der Projekte auf etwa 4,6 Milliarden US-Dollar.

Die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien gewannen demnach zuletzt an Bedeutung für den türkischen Bausektor. Der Verband kündigte zudem an, besonders die afrikanischen Märkte in Nigeria, Südafrika, Tansania und Ghana künftig genauer beobachten zu wollen.

Ukraine-Krise belastet russischen MarktLaut dem Bericht laufen derzeit in Russland türkische Bauprojekte im Wert von etwa 20 Milliarden Dollar weiter. Das Land gilt als zentraler Partner für Bauunternehmen aus Türkiye.

Die Ukraine-Krise habe jedoch die Aktivität der Baubranche in dem Land belastet. Daher sei es auch bei gemeinsamen Projekten Russlands mit europäischen Firmen zu Ausfällen gekommen.

In der ersten Jahreshälfte 2022 übernahm der türkische Bausektor laut den Daten des Verbandes vier neue Projekte aus Russland – im Wert von etwa 396 Millionen Dollar. Letztes Jahr hatten Bauunternehmer aus Türkiye mit Einnahmen in Höhe von elf Milliarden Dollar in diesem Bereich einen neuen Höchstwert erzielt.