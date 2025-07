Die Zahl der erteilten Patente in Türkiye ist in der ersten Jahreshälfte gegenüber dem Vorjahreszeitraum um elf Prozent gestiegen. Bei der Zahl der neuen Patentanträge gebe es einen Zuwachs um drei Prozent, teilte Industrie- und Technologieminister Mustafa Varank am Sonntag mit.

Demnach wurden von Januar bis Juni 2022 insgesamt 126.783 neue Anträge auf gewerbliche Schutzrechte gestellt. Unter die Statistik fallen etwa knapp 88.000 Anträge im Bereich der Marken.

Bei den erteilten gewerblichen Schutzrechten sticht vor allem die Zahl der neuen Marken (70.603) hervor – mit einem Anstieg um rund 50 Prozent. Die Zahl neuer Patentanträge liegt hier demnach bei über 1700.

Die meisten Patentanträge stammen laut Varank von Mercedes Benz-Türk (112) und dem Rüstungskonzern Aselsan (71). Unter den Top 50 Patent-Antragstellern sind auch 14 Universitäten.