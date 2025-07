In Solidarität mit der Ukraine ist in Norwegen eine Spendenaktion für den Kauf einer Bayraktar-TB2-Drohne gestartet worden. Wer sich daran beteiligen will, soll einen Mindestbeitrag von weniger als zehn Kronen (ca. 0.98 Euro) spenden. Die ersten tausend Personen mit einem Spendenbeitrag von mehr als 250 Kronen sollen zudem den Namen des zu spendenden Militärgeräts bestimmen können.

Ziel der Kampagne sei es, 55 Millionen Kronen (etwa 5,5 Millionen Dollar) zu sammeln. Der Betrag soll dann an den Hilfsfonds der ukrainischen Botschaft überwiesen werden. Daraus soll eine der Baykar-Drohnen erworben werden.

Bereits in der Vergangenheit hatten Freiwillige in einer Reihe von Ländern Spendenaktionen für die renommierte Drohne gestartet. Als Ergebnis wurden bisher der Kauf von drei Bayraktar-Drohnen in der Ukraine selbst sowie einer Bayraktar TB2 in Litauen finanziert. Die in Polen zu demselben Zweck gestartete Kampagne läuft derweil noch. Hersteller Baykar verschenkte am Ende die Drohnen, nachdem die jeweiligen Spendensummen in der Ukraine und in Litauen erfolgreich eingesammelt worden waren.

