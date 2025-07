Angesichts drastisch steigender Energiepreise sind viele Menschen in Europa mit erheblichen finanziellen Belastungen konfrontiert. Der Deutsche Mieterbund hatte Anfang Juli vor einem finanziellen Kollaps von Millionen Privathaushalten in Deutschland gewarnt. Auch in Österreich beraten Politiker und Experten inzwischen über mögliche Entlastungen, wie „Euroactiv“ am Mittwoch berichtete. Die österreichische Regierung prüft demnach den Vorschlag einer möglichen Preisobergrenze für Strom. Private Haushalte sollen eine bestimmte Menge an Gas und Strom zu einem niedrigen Preis beziehen. Den Vorstoß machte Gabriel Felbermayr, Leiter des österreichischen Instituts für Wirtschaftswissenschaften. Noch würden die Details kontrovers diskutiert. Angesichts der enorm steigenden Energiepreise hat sich der Druck auf die Regierung so stark erhöht, dass sie nun reagieren muss. Auch wegen der Energiekrise liegt die konservativ-grüne Koalitionsregierung in Österreich bei Meinungsumfragen derzeit hinter der Opposition.