Das mittlerweile vierte türkische Bohrschiff wird im August seinen Dienst im Mittelmeer aufnehmen. Das kündigte der türkische Vizepräsident Fuat Oktay am Mittwoch an. „Das Bohrschiff Abdülhamid Han soll im nächsten Monat seinen Dienst im Mittelmeer aufnehmen“, äußerte Oktay bei einer Zeremonie in der Türkischen Republik Nordzypern (TRNZ) anlässlich des Tages des Friedens und der Freiheit am 20. Juli.

„Trotz aller Arten von Provokationen und irregulären Initiativen verteidigen wir entschlossen unsere Rechte im östlichen Mittelmeer“, erklärte der türkische Vizepräsident hinzu. Dabei sei Ankara stets darauf bedacht, auch die Rechte der türkischen Zyprer zu verteidigen. „Diejenigen, die mit Illusionen ins Mittelmeer und in die Ägäis hinausfahren, sollten diese Fakten gut kennen. Die Kohlenwasserstoffressourcen im Mittelmeer sind kein Spielzeug für die griechischen Zyprer“, warnte Oktay Südzypern und dessen Unterstützer. Diese verweigern der TRNZ unter Verweis auf die Teilung der Insel die Wahrnehmung ihrer Rechte an den Ressourcen vor deren Küste.

Türkiye, Griechenland sowie die beiden auf Zypern bestehenden Staaten streiten seit Jahrzehnten über die Abgrenzung von Seegebieten und Rechte an Energieressourcen im Mittelmeer. Die Garantiemächte auf Zypern, Türkiye und Griechenland, stimmten zuletzt zu, die Probleme auf dem Wege des Dialogs angehen zu wollen. Durch die jüngsten Ereignisse und das Hinzuziehen von Drittstaaten durch Athen eskalierten die Spannungen allerdings erneut und die Gespräche liegen seither auf Eis.