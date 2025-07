Die USA sollten sich in Syrien aus den Gebieten östlich des Euphrat zurückziehen. So lautet eine jüngst gefasste Entschließung der Staaten des Astana-Prozesses. Diese Auffassung werde von Türkiye geteilt, erklärte Präsident Recep Tayyip Erdoğan am Mittwoch nach seiner Rückkehr von seinem Iran-Besuch. Die USA bilden laut dem türkischen Staatschef im Norden Syriens die separatistische Terrorgruppe YPG/PKK aus und tragen mit ihrer militärischen Präsenz nicht zum Frieden in der Region bei. Darin seien sich die Teilnehmer des Astana-Prozesses einig.

Erdoğan: Partnerschaft nicht mit Terrorunterstützung vereinbarDie Ausbildung des syrischen PKK-Ablegers stelle die Unterstützung einer Terrororganisation dar. Sobald sich die USA zurückzögen und die Ausbildung der Terroristen einstellten, würde die Aufgabe für die türkischen Sicherheitskräfte dementsprechend einfacher.

Die USA haben laut dem türkischen Staatschef über mehr als eine Legislaturperiode hinweg „Tausende von Lastwagen mit Waffen, Munition und Ausrüstung“ an die YPG geliefert und beliefere diese weiterhin. „Wir haben auch Herrn Biden bei unseren Treffen gesagt: Schauen Sie, Sie schicken all diese Lastwagen hierher. Sie unterstützen damit alle terroristischen Organisationen hier. Dann sagen Sie: ‚Wir sind vereint im Kampf gegen den Terrorismus, wir sind vereint in der NATO.‘“ Es sei unklar, wie auf so einer Basis über eine Partnerschaft und über Zusammenhalt gesprochen werden könne, kritisierte Erdoğan die US-Politik in Syrien.

PKK-Ableger versorgt auch Assad-Regime mit günstigem ÖlTürkiye nimmt nicht nur daran Anstoß, dass diese Gruppen Angriffe auf die türkische Bevölkerung und ihre Sicherheitskräfte durchführen. Die Terroristen besetzen und beuten auch die Ölquellen östlich des Euphrat aus und verkaufen das Öl an das Assad-Regime. Das sei inakzeptabel, erklärte Erdoğan. Aus diesem Grund sei Türkiye entschlossen, gegen diese Terrorgruppen vorzugehen und eine durchgehende, 30 Kilometer tiefe Pufferzone entlang der türkisch-syrischen Grenze zu schaffen.

Die PKK wird unter anderem in Türkiye, der EU und den USA als Terrororganisation eingestuft. Sie wird in Türkiye für den Tod von rund 40.000 Mensch verantwortlich gemacht. Die YPG ist der syrische Ableger der PKK. Der syrische Ableger der PKK, der auch unter der Bezeichnung SDF agiert, wird von den USA und anderen westlichen Staaten unterstützt.