Ayşe Yıldız lebt in Sultandağı, einer Stadt in der westtürkischen Provinz Afyonkarahisar. Die 72-Jährige ist aufgrund ihres Alters nicht mehr gut zu Fuß unterwegs. Deshalb hat ihr Sohn Musa ihr nun ein einzigartiges Fahrzeug zur Fortbewegung gebaut, wie türkische Nachrichtenagentur Anadolu berichtete.

Ein Meisterwerk der Improvisation

Innerhalb von sechs Monaten gelang es dem pensionierten Polizeibeamten, ein Elektroauto im Eigenbau zusammenzusetzen. Hergestellt wurde es aus allen Materialien, die er in die Finger bekommen konnte. Eine Blechdose dient als Hupe an einem ausrangierten Lenkrad und ein Bleistift als Blinkerhebel zur Vervollständigung des Armaturenbretts. Die primitiv wirkende Karosserie besteht aus Wellblech, sieht aber „cool“ aus, so das einhellige Urteil der Menschen vor Ort.

Er habe Urheberrechtsstreitigkeiten vermeiden wollen und habe das Fahrzeug daher selbst entworfen, erklärte Musa Yıldız. Rund 700 Euro habe er für die Herstellung ausgegeben. Mit den Kosten liegt sein Modell weit unter dem Preis der billigsten Autos und Elektromotorräder.

Reichweite liegt bei 15 Kilometern

Ziel sei es gewesen, ein Low-Budget-Auto zu bauen. Er habe einen Elektromotor eingebaut, wie er in dreirädrigen Fahrzeugen verwendet wird. Mit einer Batterie kann sein Modell eine Strecke von 15 Kilometern zurücklegen, betonte Musa.

Die 72-jährige Mutter freut über das Geschenk. Sie habe schon lange mit dem Laufen zu kämpfen. Vor allem das Einkaufen habe sie sehr belastet. Zudem ziehe sie nun alle Blicke auf sich, fügte sie hinzu.