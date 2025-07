Grünen-Politiker: Berlin muss bei Knappheit Wasser rationieren können

Im Falle einer Wasserknappheit will die Grünen-Fraktion in Berlin Dinge wie Rasensprengen oder Autowaschen verbieten können. Derzeit könne man aber nur an die Bürger appellieren, sagt der umweltpolitische Sprecher der Fraktion, Benedikt Lux.