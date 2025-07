Der türkische Autohersteller TOGG ist weiterhin auf Expansionskurs. Während die Arbeiten am Fertigungswerk in Gemlik weitergehen, erklärte das Unternehmen feierlich mit einem Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst Twitter, dass inzwischen mehr als 1000 Mitarbeiter ein Teil von TOGG sind. „Die Zahl unserer Kollegen (…) hat 1000 Menschen überschritten. Wir möchten uns bei all unseren Mitarbeitern bedanken, von denen jeder einzelne ein wertvoller Teil von uns ist“, so der Autobauer auf Twitter.

Am Mittwoch teilte TOGG zudem mit, das „Vision Concept Car“ erstmalig nach der Enthüllung auf der Consumer Electronics Show 2022 der breiten Öffentlichkeit präsentiert zu haben. Die Elektro-Fastback-Limousine kann ab sofort von Besuchern im Istanbuler Einkaufszentrum Zorlu Center betrachtet werden.

Der türkische Autobauer plant den Produktionsstart seines E-Autos bis Ende des laufenden Jahres. Nach Angaben des Herstellers wurden alle notwendigen Tests erfolgreich absolviert. Bereits Anfang nächsten Jahres sollen demnach die ersten E-Autos auf den Markt kommen.

Geplant sind fünf verschiedene E-Auto-Modelle. Bis 2030 sollen eine Million Fahrzeuge vom Band rollen. In der TOGG-Produktionsanlage in der türkischen Hafenstadt Gemlik befinden sich neben dem Produktionswerk unter anderem auch das Forschungs- und Entwicklungszentrum sowie das Testzentrum.