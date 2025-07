Zum 99. Jahrestag der Unterzeichnung des Lausanner Friedensvertrags hat der stellvertretende türkische Außenminister Yavuz Selim Kıran Westthrakien besucht. Türkiye werde sich für die Einhaltung aller Vertragsregelungen einsetzen, betonte er dabei laut der Nachrichtenagentur Anadolu am Sonntag.

Der Lausanner Friedensvertrag gelte als Gründungsurkunde der Republik Türkiye und sei zugleich für das Schicksal der türkischen Minderheit in Westthrakien wichtig. Deshalb sei Türkiye gegen die Missachtung des Friedensvertrags, so Kıran.

Der Besuch des Vize-Ministers fand anlässlich des 27. Todestags von Sadık Ahmet statt. Der ehemalige Politiker und Chirurg galt als eine der führenden Persönlichkeiten der türkischen Minderheit in Westthrakien. Kıran gedachte Ahmet an dessen Grab in Komotini und bezeichnete ihn als ein „unvergessliches Symbol“ der türkischen Minderheit in ihrem Kampf um Gerechtigkeit.