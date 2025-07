Der türkische Außenamtssprecher Tanju Bilgiç hat die Zustände im griechischen Bildungssystem im Bezug auf die Rechte der türkischen Minderheit kritisiert. „Diskriminierung ist in Griechenland die Regel“, schrieb der Sprecher am Donnerstag auf seinem Twitter-Account.

Bilgiç listete dabei Daten zum Bildungssystem in Westthrakien auf. Während es in Türkiye etwa 3000 Griechischstämmige und in Griechenland etwa 150.000 Türkischstämmige gebe, sei die Zahl der Lehrer für die jeweiligen Minderheiten in beiden Ländern etwa gleich.

Laut dem Sprecher gibt es zudem in Westthrakien keine Kindergärten und lediglich zwei Sekundarschulen. Bilgiç beklagte auch schlechte Zustände bei den Bildungsgebäuden und veraltete Schulbücher.