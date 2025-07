Lufthansa streicht 1000 Flüge

Die Situation an deutschen Flughäfen verschärft sich. Das Lufthansa-Bodenpersonal will am Mittwoch streiken. Die Beschäftigten fordern nach den Corona-Krisenjahren deutlich höhere Löhne und Entlastung. Über 130.000 Passagiere sind vom Streik betroffen.