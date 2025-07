Nachdem das Koordinationszentrum (JCC) für ukrainische Getreideexporte vereinbart worden ist, haben die USA die Bemühungen Türkiyes gewürdigt. „Wir begrüßen und würdigen die Führungsrolle des UN-Generalsekretärs [Antonio Guterres] und des [türkischen} Präsidenten [Recep Tayyip] Erdoğan bei der Einrichtung dieses gemeinsamen Koordinationszentrums“, sagte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby, am Dienstag vor der Presse. „Sie haben hart daran gearbeitet. Jetzt wird sich zeigen, wie gut das Ergebnis ist“, fügte Kirby hinzu.

Das Gemeinsame Koordinierungszentrum in Istanbul war am vergangenen Freitag vereinbart worden. Es soll Inspektionen durchführen und die Sicherheit der Handelswege im Schwarzen Meer gewährleisten. Die Eröffnung ist am Mittwoch geplant.

„Es ist bemerkenswert, dass in diesem JCC nicht nur Vertreter der UN, sondern auch der Ukraine, Russlands und natürlich Türkiyes vertreten sind, um diese Getreide-Transporte zu koordinieren“, so Kirby. Die US-Regierung gehe davon aus, „dass alle Parteien dieses Abkommens ihre Verpflichtungen einhalten werden“.

Rund 80 Schiffe mit ukrainischem Getreide sind nach Angaben des Weißen Hauses abfahrbereit.