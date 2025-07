Das türkische Bohrschiff „Abdülhamid Han“ wird voraussichtlich am 9. August seine Erkundung starten. Das Schiff werde vom Hafen in der Provinz Mersin aus zu seinem ersten Einsatzort aufbrechen, teilte der türkische Energieminister Fatih Dönmez am Dienstag mit. „Abdülhamid Han“ ist das vierte Bohrschiff von Türkiye. Es soll für die Suche nach Kohlenwasserstoff eingesetzt werden.

Minister: Energieversorgung gesichertTrotz der weltweiten Engpässe bei der Energieversorgung gab der Minister Entwarnung für Türkiye. Das Land verfüge über eine ausreichende Gasversorgung

Der unterirdische Gasspeicher am See „Tuz Gölü“ sei derzeit voll, beim Erdgasspeicher in Istanbul liege der Füllstand aktuell bei 82 Prozent.

Mehr dazu: Türkiye: Größter unterirdischer Erdgasspeicher Europas vor Fertigstellung