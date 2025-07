Türkiye hat die jüngste Armenien-Reise des Präsidenten der UN-Generalversammlung, Abdulla Shahid, scharf kritisiert. „Wir verurteilen und weisen Versuche zurück, historische Fakten und das Völkerrecht durch politische Manipulationen zu verfälschen“, teilte das türkische Außenministerium am Donnerstag mit. Der maledivische Diplomat hatte am Dienstag eine Gedenkstätte für den angeblichen Genozid an den Armeniern besucht.

Die Reise Shahids sei zugunsten der „einseitigen Behauptungen Armeniens“ instrumentalisiert worden. Ankara erwarte von dem Diplomaten eine „vorsichtigere“ und „verantwortungsbewusste“ Haltung.

„Die Türkei ist der Ansicht, dass die Fakten über die Ereignisse von 1915 in einem vollständigen, fairen und aufrichtigen Rahmen behandelt werden sollten“, so das Ministerium.