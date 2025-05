Merkel verteidigt Migrationskurs 2015

Zehn Jahre nach der Flüchtlingsbewegung von 2015 hält Altkanzlerin Angela Merkel an ihrem Satz „Wir schaffen das“ fest. Der Satz sei ihr oft um die Ohren gehauen worden, sagte sie am Donnerstag beim Evangelischen Kirchentag in Hannover.