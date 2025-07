„Wir befinden uns in der größten Energiekrise in Deutschland”

Strom aus Windkraftanlagen soll ab 2024 die Gaslieferungen aus Russland ersetzen – zumindest in Bad Lauchstädt in Sachsen-Anhalt. Bundeswirtschaftsminister Habeck war am Donnerstag zu Besuch im Energiepark und betonte, dass grüner Wasserstoff angesichts der Energiekrise ein Modell der Zukunft sei.