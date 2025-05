Kanadas Premierminister Justin Trudeau will nach eigenen Angaben mit König Charles III. über die Verteidigung der Souveränität Kanadas sprechen. Trudeau sagte, er hoffe bei seinem Treffen am Montag mit Charles III. - dem kanadischen Staatsoberhaupt - „Angelegenheiten zu besprechen, die für Kanada und die Kanadier von Bedeutung sind“. Trudeau fuhr fort: „Und ich kann Ihnen sagen, dass es für die Kanadier derzeit nichts Wichtigeres gibt, als für unsere Souveränität und unsere Unabhängigkeit als Nation einzutreten“

US-Präsident Donald Trump hatte das Nachbarland wiederholt mit der Absichtserklärung provoziert, dass Kanada der „51. Bundesstaat“ der Vereinigten Staaten werden solle. Er bezeichnete Trudeau nicht als Premierminister, sondern als Gouverneur. Trumps Äußerungen sorgten in Kanada für Empörung.

Trump verhängte zudem Zölle gegen Kanada. Sie sollen am Dienstag in Kraft treten. Gleichzeitig sagte er, sie könnten vermieden werden, wenn Kanada Teil der Vereinigten Staaten wäre.

Trudeau hatte am Sonntag in London an einem Ukraine-Krisentreffen teilgenommen, zu dem der britische Premierminister Keir Starmer vor dem Hintergrund des jüngsten politischen Kurswechsels in den USA eingeladen hatte.