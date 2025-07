Türkiye eilt dem von schweren Überschwemmungen betroffenen Iran zur Hilfe. Auf Anordnung des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan werden dem Nachbarland neben Zelten und Decken auch technische Ausrüstung bereitgestellt, wie die türkische Katastrophenschutzbehörde AFAD am Samstagabend mitteilte.

Das Verteidigungsministerium in Ankara schrieb kurz darauf auf Twitter, dass ein Frachtflugzeug mit den Hilfsgütern den Flughafen in der Hauptstadt in Richtung Iran verlassen habe. Den Plänen des Ministeriums zufolge wird noch ein weiteres Flugzeug in das Nachbarland geschickt.

Bereits seit Freitag vergangener Woche bereiten Unwetter und Überschwemmungen mehreren Provinzen im Iran große Sorgen. Mindestens 61 Menschen haben dabei bislang ihr Leben verloren.