Italien: Schwarzer zu Tode geprügelt

Mitten am Tag hat ein 32-jähriger Italiener einen 39-jährigen Nigerianer auf offener Straße angegriffen und zu Tode geprügelt. Der mutmaßliche Täter habe am Freitag in der Kleinstadt Civitanova Marche den Straßenhändler verfolgt, ihn zu Fall gebracht und mehrmals zugeschlagen. Die Polizei betonte, es gäbe keine Anzeichen für eine rassistische Tat. Videoaufnahmen der Gewalttat sorgten im Netz für Entsetzen.