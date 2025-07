Nach Istanbuler Abkommen: Erstes Getreide-Schiff verlässt Odessa

Zum ersten Mal seit Beginn des Ukraine-Kriegs hat wieder ein Schiff mit Getreide den Hafen von Odessa verlassen. Das Schiff soll am Dienstag an der Meerenge von Istanbul ankommen, kündigte der türkische Verteidigungsminister Akar an.