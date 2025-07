Die türkische Möbelbranche erlebt derzeit einen Boom. Im ersten Halbjahr 2022 erwies sich insbesondere Russland mit einem Plus von 88 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum als ein wichtiges Exportland, wie der Verbandschef der Möbelindustrie (MOBSAD), Nuri Gürcan, am Sonntag der Nachrichtenagentur Anadolu mitteilte.

Demnach wurden durch Exporte an Russland im laufenden Jahr etwa 65 Millionen US-Dollar an Einnahmen erzielt. „Wir gehen davon aus, dass wir das Jahr erstmals mit einem Export von über 100 Millionen Dollar abschließen und einen Rekord brechen“, sagte Gürcan.

Im vergangenen Jahr habe die türkische Möbelbranche Waren im Wert von insgesamt 4,3 Milliarden Dollar exportiert. In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres habe diese Zahl bei 2,4 Milliarden Dollar gelegen.

Laut dem Verbandschef stiegen zuletzt die Exporte nach Deutschland, Frankreich oder in die USA an. Aufgrund der kriegsbedingten Marktlücke habe jedoch insbesondere Russland ein großes Interesse an Möbeln aus Türkiye gezeigt.

