Weil Rente nicht mehr reicht: Ü70-Jährige arbeiten in Drogerie

Aufgrund ihrer finanziellen Notlage fühlen sich immer mehr Rentner trotz fortgeschrittenen Alters zum Arbeiten gezwungen – so auch zwei Rentner aus Hamburg, die an vier Tagen in der Woche Regale in einer Drogerie ausräumen.