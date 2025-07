Die Messe MÜSIAD EXPO 2022 vom Verband unabhängiger Industrieller und Geschäftsleute (MÜSIAD) sowie von Tüyap Fair Group wird vom 02. bis 05. November im Tüyap Istanbul Fair and Congress Center stattfinden. MÜSIAD-Präsident Mahmut Asmalı erklärte am Montag gegenüber der Nachrichtenagentur Anadolu, das Ziel der Expo sei es, die wichtigsten Akteure aus dem In- und Ausland aus 24 Sektoren für vier Tage in Istanbul zusammenzubringen.

Die Messe, die in der 32-jährigen Geschichte von MÜSIAD alle zwei Jahre stattfindet, hat im Jahr 2020 fast 15.000 Besucher aus 102 Ländern sowie 400 Delegationen aus 50 Ländern empfangen. Auf dem Wirtschaftsforum finden bilaterale Geschäftstreffen, Technologiepanels und viele andere Veranstaltungen statt. Gleichzeitig werden auf der Expo Politiker, Präsidenten von Kammern und Börsen, ausländische Delegationen, Pressevertreter und Geschäftsleute aus dem Ausland erwartet.

Asmalı betonte, dass auf der MÜSIAD EXPO 2022 ein interkontinentales Handelsnetz aufgebaut werde. „Im Rahmen der Messe werden die Teilnehmer die Möglichkeit haben, ihre Produkte und Dienstleistungen einem größeren Publikum und Besuchern aus vielen Kontinenten zu präsentieren. Die Veranstaltung wird nicht nur neue Geschäftsmöglichkeiten in diesem Sinne aufzeigen, sondern auch einen positiven Beitrag zum Aufbau potenzieller Exportbeziehungen leisten.“ Damit wolle die Expo einen Beitrag dazu leisten, Türkiye zur „Produktionsbasis der Welt“ zu machen.