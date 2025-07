Energiekrise: Licht aus in Berlin

Rund 200 Gebäude und Sehenswürdigkeiten werden in Berlin nicht mehr angestrahlt. Denn auch die Hauptstadt will Energie sparen, um Deutschland unabhängiger zu machen von russischem Gas. Zahlreiche Strahler der Außenbeleuchtung wurden dafür lahmgelegt, so auch an der Siegessäule.