Der türkische Präsidentensprecher Ibrahim Kalın hat eine US-Delegation um den Kongressabgeordneten Jason Crow in Ankara empfangen. Bei den Gesprächen am Mittwoch im Präsidialkomplex wurden regionale und bilaterale Themen besprochen, wie die Nachrichtenagentur Anadolu (AA) berichtete. Im Fokus standen demnach der Anti-Terror-Kampf, die Zusammenarbeit in der Verteidigungsindustrie sowie die NATO-Beziehungen.

Kalın habe die strategische Bedeutung der Beziehungen zwischen Türkiye und den USA betont und sich für eine Verbesserung der bilateralen Beziehungen ausgesprochen. Dafür müssten alle Hindernisse beseitigt werden.

Bezüglich der Modernisierung von türkischen F-16-Kampfjets habe der Präsidentensprecher die Haltung der US-Regierung unter Präsident Joe Biden begrüßt. Eine ähnliche Haltung erwarte Ankara auch vom US-Kongress.

Crow habe seinerseits die Rolle Türkiyes beim jüngsten Getreideabkommen mit Russland und der Ukraine gewürdigt. Das Abkommen sei ein wichtiger Schritt, um eine weltweite Nahrungsmittelkrise zu verhindern. Ankara habe in diesem Prozess eine entscheidende Rolle gespielt.