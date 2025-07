Frankreich: Post per Boot

Charles Defoort ist Frankreichs einziger Postmitarbeiter, der die Post per Boot austrägt. Seine Arbeitsroute verläuft quer durch eine Sumpflandschaft im Norden des Landes. Am Sumpf gibt es keine Adressen. Deshalb muss sich der Franzose an einer Karte orientieren, auf der nur die Nachnamen der Empfänger gekennzeichnet sind.