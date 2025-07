Das türkische Außenministerium hat die jüngsten israelischen Luftangriffe auf den Gazastreifen verurteilt. „Wir verurteilen die israelischen Luftangriffe auf Gaza am 5. August aufs Schärfste. Es ist inakzeptabel, dass Zivilisten, darunter auch Kinder, bei den Angriffen ihr Leben verloren haben“, hieß es in der Erklärung vom Samstag. Am Freitag waren im Gazastreifen mindestens elf Menschen getötet worden, darunter ein fünfjähriges Mädchen.

Ankara beobachte die Entwicklung mit großer Besorgnis und fordere eine Deeskalation, bevor die Situation eskaliere. „Wir sind zutiefst besorgt über die zunehmenden Spannungen in der Region (...) und rufen zu Zurückhaltung auf“, hieß es in der Erklärung des Außenministeriums.