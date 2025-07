Im Rahmen des in Istanbul unterzeichneten Getreide-Abkommens haben vier weitere Frachter die Ukraine über das Schwarze Meer verlassen. Die Schiffe sollen zunächst in Istanbul inspiziert werden, wie das türkische Verteidigungsministerium am Sonntagmorgen mitteilte. Die Frachter sind unter anderem mit Sonnenblumenöl und Mais beladen.

Die Schiffe „Glory“ und „Riva Wind“ haben ihren Zielhäfen in Türkiye. Das Schiff „Mustafa Necati“ fährt nach der Inspektion nach Italien, die „Star Helena“ nach China.

Das Ministerium berichtete darüber hinaus, dass das gemeinsame Koordinationszentrum seine Kontrollen an den Frachtern „Rojen“, „Polarnet“ und „Osprey S“ erfolgreich abgeschlossen habe.

Das Getreideabkommen zwischen Russland und der Ukraine war Ende Juli in Istanbul unterzeichnet worden. Darin wird die Wiederaufnahme von ukrainischen Getreideexporten über das Schwarze Meer festgelegt. Die Vereinten Nationen und Türkiye traten als Vermittler auf.

Mehr dazu: Blinken würdigt Ukraine-Diplomatie Ankaras