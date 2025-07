Die Union Internationaler Demokraten (UID) hat ein Projekt zur Beratung über Türkisch als Muttersprache gestartet. Am Donnerstag kündigte UID an, dass man 30 Tage lang am bulgarisch-türkischen Grenzübergang Kapıkule türkischstämmige Reisende zu diesem Thema informieren werde.

„Wieso ist die Muttersprache wichtig? Was sind die Vorteile der Muttersprache? Was können wir zuhause tun?“ Diese Fragen soll im Mittelpunkt stehen. Auf Twitter teilte die UID Fotos von ihrem Infostand vor Ort.