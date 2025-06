Die israelische Armee hat nach Angaben der Zivilschutzbehörde im Gazastreifen erneut auf Zivilisten in der Nähe eines Hilfszentrums geschossen und dabei 31 Menschen getötet. Zudem seien bei dem Beschuss am Mittwoch rund 200 Menschen verletzt worden, erklärte die Behörde. Israelische Panzer und Drohnen hätten auf „tausende“ Zivilisten geschossen, die „Nahrungsmittel abholen wollten“. Die israelische Armee äußerte sich auf Nachfrage zunächst nicht dazu.

Zivilschutzsprecher Mahmud Bassal sagte der Nachrichtenagentur AFP weiter, die Menschen seien auf dem Weg zu einem Hilfszentrum der von den USA und Israel unterstützten Stiftung GHF gewesen. Die umstrittene GHF hatte am 26. Mai ihre Arbeit im Gazastreifen aufgenommen und vier Ausgabezentren im Süden und im Zentrum des Palästinensergebiets eröffnet. Die UNO und große Hilfsorganisationen verweigern die Kooperation mit der Stiftung, der sie vorwerfen, sich nach den Plänen der israelischen Armee auszurichten.

An den Verteilzentren kommt es nach palästinensischen Angaben immer wieder zu israelischen Angriffen. Laut dem Medienbüro in Gaza wurden in den vergangenen zwei Wochen mehr als 130 Palästinenser durch Israel getötet, als sie versuchten, an Hilfsgüter der GHF zu gelangen.

Nach einer fast dreimonatigen Blockade lässt Israel seit dem 19. Mai nur beschränkt Hilfslieferungen in den belagerten Gazastreifen zu. Kaum mehr als 100 Lastwagen am Tag passieren den Grenzübergang in unregelmäßigen Abständen, zum Teil viel weniger. Die Vereinten Nationen fordern mindestens 500 bis 600 Lkw täglich, um die Grundversorgung zu sichern.