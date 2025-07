Die türkischen Streitkräfte haben weitere 13 PKK/YPG-Terroristen neutralisiert. Das gab das türkische Verteidigungsministerium am Sonntag auf Twitter bekannt.

Die Operation fand demnach im Norden Syriens statt. Die neutralisierten Terroristen hätten zuvor Angriffe auf die Territorien der türkischen Militäroperationen „Olivenzweig“ und „Friedensquelle“ unternommen.

Die PKK wird in Türkiye, Europa und den USA als Terrororganisation gelistet. In Türkiye wird sie für den Tod von mehr als 40.000 Menschen verantwortlich gemacht, darunter Frauen und Kinder. Auch in Europa versuchen Mitglieder und Sympathisanten der Terrorgruppe, mithilfe eines Netzwerks durch angebliche „Spendengelder“ die Organisation zu finanzieren und junge Menschen als Mitglieder anzuwerben.

